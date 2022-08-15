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الجيش العراقي: الصحراء لن تكون ملاذاً آمناً للإرهابيين

الجيش العراقي: الصحراء لن تكون ملاذاً آمناً للإرهابيين
16 أغسطس 2022 01:53

بغداد (الاتحاد)

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أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير يارالله، أمس، أن الصحراء لن تكون ملاذاً آمناً للإرهابيين.
وجاءت تصريحات يارالله هذه بعد وصوله إلى محافظة الأنبار لتفقد قاطع عمليات الجزيرة والاطلاع على آخر العمليات التي تنفذها قطعات الجيش في المناطق الصحراوية غرب المحافظة.
وشدد يارالله على «ضرورة الاستمرار بعمليات البحث والتفتيش في المناطق الصحراوية لتدمير أي وكر يحاول الإرهابيون الاختباء فيه»، لافتاً إلى أن الصحراء لن تكون ملاذاً آمناً للإرهابيين. وأشاد يار الله بـ«مستوى العمليات النوعية التي تنفذها قطعات الفرقة السابعة والتي نجحت في تأمين مناطق غرب الأنبار».
في غضون ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف القوات الأمنية في محافظة نينوى.
وذكرت الخلية في بيان: أن «قوة من الجيش أحبطت، مخططاً إرهابياً لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين في الموصل بمحافظة نينوى».
وأضافت، أن «القوة نفذت العملية بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، أسفرت عن العثور على مواد TNT ومادة C4 تقدر بـ 10 أكياس وعدد من أجهزة الهاتف النقال الجاهز للربط حيث كان الإرهابيون ينوون ربط المتفجرات لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين».
وكان العراق قد تسلم قبل أيام 50  إرهابياً من «داعش» ممن يحملون الجنسية العراقية تم القبض عليهم داخل الأراضي السورية.
ولفتت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إلى أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تسلمت هؤلاء الإرهابيين لغرض إكمال الإجراءات اللازمة بحقهم.
وأكدت أن «قيادة العمليات المشتركة مستمرة في متابعة العناصر الإرهابية المنهزمة في داخل البلاد وخارجها لحين القصاص العادل منهم».

الجيش العراقي
العراق
الإرهاب
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