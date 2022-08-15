مقتل 13 إرهابياً من «الشباب» بغارة أميركية وسط الصومال

مقديشو (الاتحاد)

قُتل 13 مسلحًا من ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية في غارة أميركية في محافظة «هيران» وسط الصومال.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «صونا»: «قتل 13 عنصرًا من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة ودمرت قواعدهم في غارة جوية أميركية لدعم عمليات مكافحة الإرهاب للجيش الوطني في محافظة هيران وسط البلاد».

والأربعاء الماضي، أعلن الجيش الأميركي تنفيذ هجوم صاروخي في وسط الصومال أسفر عن مقتل 4 عناصر من حركة «الشباب». وقالت القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» حينها في بيان: إن «الهجوم وقع الثلاثاء قرب بلدوين على مسافة 350 كيلومتراً شمال العاصمة مقديشو، بعد هجوم شنته حركة الشباب على جنود صوماليين». ومنذ 15 عاماً تخوض جماعة «الشباب» الإرهابية تمرّدا ضد الحكومة الصومالية، وتستغل الحركة الأزمات لتكثيف هجماتها ضد الحكومة وقوات الأمن.

وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو بإعادة إنشاء وجود عسكري أميركي في الصومال لمساعدة السلطات المحلية على محاربة حركة «الشباب»، في عودة عن قرار سلفه دونالد ترامب بسحب غالبية القوات الأميركية.