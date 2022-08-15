تحذيرات غربية من محاولة حسم الصراع في ليبيا بالقوة

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

حذّرت أطراف غربية الأطراف المتنازعة في ليبيا من الإقدام على استخدام القوة، خلال الفترة المقبلة، لحسم الصراع على السلطة، مؤكدة أنها لن تتوانى في ملاحقة أي طرف يلجأ لاستخدام القوة العسكرية لفرض أمر واقع جديد في البلاد، حسبما أكد مصدر سياسي ليبي لـ«الاتحاد».

وقال المصدر إن دولاً فاعلة في المشهد السياسي، تخشى من سيناريو الانقسام العسكري، في ظل حالة الاستقطاب الحالية بين التشكيلات والكتائب الأمنية والعسكرية في البلاد، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة فتحي باشاغا يخطط للدخول إلى طرابلس من عدة محاور، ليحصل على الشرعية الدولية والاعتراف بحكومته باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الليبي.

وأشار المصدر إلى أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، من جانبه، متمسك بـ«تسليم السلطة إلى سلطة منتخبة من الشعب وليست مكلفة من مجلس النواب»، مؤكداً أن ليبيا في حالة عدم تدخل العقلاء ستنزلق إلى دائرة العنف والحروب مجدداً.

ويسود ليبيا انقسامٌ كبيرٌ مع وجود حكومتين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان، في فبراير الماضي، ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقراً مؤقتاً.

وتشهد مدن المنطقة الغربية في ليبيا تحركات لتشكيلات وكتائب أمنية وعسكرية تتبع حكومة فتحي باشاغا، في إطار التحركات التي يقودها آمر غرفة الاستخبارات العسكرية السابق اللواء أسامة جويلي، لتمكين حكومة فتحي باشاغا من دخول طرابلس وفرض واقع سياسي وعسكري جديد.

إلى ذلك، أكد عمداء بلديات طرابلس رفضهم أي صراع مسلح داخل العاصمة الليبية خلال الفترة المقبلة، مشددين خلال لقائهم مع وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة بدر الدين التومي على أن الطريق الوحيد لإنهاء الانقسام هو اللجوء إلى صناديق الانتخابات.

واعتبر الدبيبة أن مؤامرة التمديد تتهاوى لأن «إرادة الشعب هي الأقوى والذي صرخ بنعم للانتخابات لا للتمديد»، موضحاً أنه ليس أمام الليبيين سوى الانتخابات فهي حلم المواطنين وضرورة ملحة لابد من تحقيقها.

وفي هذه الأثناء، ناقش رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مشروع المصالحة الوطنية مع عدد من أعيان قبيلة المقارحة. وقال المجلس الرئاسي، في بيان صحفي، إن أعيان القبيلة «أعلنوا دعمهم للمجلس حتى يتمكن من إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا».

وفي طبرق، ناقش البرلمان الليبي في جلسته الرسمية، أمس، أوضاع المصابين في عدد من الدول التي يتلقون بها العلاج، والمتضررين من ضحايا انفجار صهريج الوقود في منطقة «بنت بية»، والإجراءات المتخذة من مؤسسات الدولة التنفيذية.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق أن المجلس قرر اعتبار بلدية «بنت بية» منطقة منكوبة، وتكليف لجنة الصحة بالمجلس بمتابعة أوضاع مصابي الحادث في الداخل والخارج.

ووقع انفجار شاحنة وقود في بلدة بنت بية مطلع أغسطس الجاري، حين انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، وهو ما أدى لمقتل وإصابة عشرات الليبيين في الحادثة.