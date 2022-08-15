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إحباط 46 محاولة هجرة بحراً من تونس

إحباط 46 محاولة هجرة بحراً من تونس
16 أغسطس 2022 01:52

تونس (وكالات) 

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أعلنت قوات الأمن التونسية أمس، إحباط 46 محاولة هجرة غير شرعية بحراً خلال نهاية الأسبوع وإنقاذ وتوقيف 657 شخصاً شاركوا فيها.
وقال الحرس الوطني في بيان إن «وحداته العاملة في كافة سواحل البلاد تمكنت ليل الأحد الاثنين من إحباط 10 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ عدد 156 مجتازاً».
وأوضح المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي في البيان أن المهاجرين هم 102 يحملون جنسيات من دول أفريقيا جنوب الصحراء و54 تونسيًا.
كما كشف الحرس الوطني عن إحباط 11 محاولة هجرة أخرى ليل السبت الأحد في وسط البلاد وجنوبها أنقذ وأوقف خلالها 219 مهاجراً يحمل 113 منهم جنسيات من دول أفريقيا جنوب الصحراء والبقية تونسيون.
كما أحبط الحرس 23 محاولة هجرة بحرا ليل الجمعة السبت أوقف خلالها 225 مهاجرا نحو نصفهم من التونسيين والبقية من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
من جهته، أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني محمد زكري أمس، أن «وحدة عسكرية بحرية قامت أمس الأول، بإجلاء 42 شخصاً صعدوا على ظهر جرار بحري مكلف بإسناد مصطبة بترولية قرب أرخبيل قرقنة وسط شرق البلاد».
وأضاف زكري أن المهاجرين أفادوا بأنهم أبحروا من السواحل الليبية ليل الجمعة السبت. وأوردت إذاعة «موزاييك» المحلية أن قوات الأمن أحبطت ليل الجمعة السبت محاولة هجرة من سواحل مدينة الحمامات شمال شرق البلاد.
ونقلت الإذاعة عن مصادر أمنية لم تسمها أنه تم توقيف 15 مشاركا في العملية تجمعهم صلة قرابة وينحدرون من ولاية القيروان وسط البلاد، ومن بين المشاركين 5 نساء و4 أطفال.

تونس
قوات الأمن التونسية
الهجرة
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