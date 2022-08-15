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618 قتيلاً حصيلة ضحايا الأمطار في باكستان

618 قتيلاً حصيلة ضحايا الأمطار في باكستان
16 أغسطس 2022 01:52

إسلام أباد (وكالات)

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لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم في باكستان، حيث تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في مزيد من الدمار في أقاليم جنوب غربي البلاد، حسبما أفاد مسؤولون أمس. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن عدد قتلى موسم الأمطار منذ يونيو ارتفع إلى 618 شخصاً، بينهم 134 امرأة و230 طفلاً. وقالت الهيئة، في أحدث تقرير، إن الأمطار والفيضانات ألحقت أضراراً بأكثر من 69 ألفاً و874 منزلاً، وهو ما أسفر عن تشريد آلاف الأشخاص أو تقطع السبل بهم في القرى النائية.
وكان إقليما بلوشستان والسند الأكثر تضرراً من الفيضانات بعد هطول الأمطار الأكثر غزارة على الإطلاق في الدولة الواقعة في جنوب آسيا، وسط مخاوف متزايدة من تغير المناخ.
وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية هطول مزيد من الأمطار خلال الأيام الثلاثة المقبلة، كما تستمر وكالات مواجهة الكوارث في حالة تأهب قصوى لحالات الطوارئ.

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