كينيا.. احتجاجات على إعلان فوز روتو في الانتخابات الرئاسية
أنصار أودينغا يتظاهرون احتجاجاً على نتائج الانتخابات
16 أغسطس 2022 00:55
اندلعت أعمال عنف في عدد من المدن الكينية، إثر خلافات داخل لجنة الانتخابات حول فوز نائب الرئيس وليام روتو بـ 50.49 في المائة من الأصوات بفارق ضئيل على منافسه رايلا أودينغا في الانتخابات الرئاسية التي أعلنت نتائجها الاثنين والتي رفضها أودينغا الذي نال 48.85 في المئة.
وقال رئيس اللجنة المستقلة لشؤون الانتخابات والحدود وافولا شيبوكاتي، إن روتو فاز بحوالى 7,18 مليون صوت (50,49 في المائة) في مقابل 6,94 مليون صوت (48,85 في المائة) لمنافسه رايلا أودينغا، في الانتخابات التي جرت في التاسع من أغسطس.
وبعد إعلان النتائج، وعد روتو البالغ من العمر 55 عاماً، بالعمل مع "جميع القادة" السياسيين في كينيا.
وقال "لا يوجد مكان للانتقام"، مضيفاً "أدرك تماماً أن بلادنا في مرحلة نحتاج فيها إلى كلّ الأيدي الموجودة فيها".
وأطلقت الشرطة الذخيرة الحية أثناء احتجاجات في أحد الأحياء الفقيرة الذي يعدّ معقلاً لأودينغا في نيروبي.
كذلك، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع في معقله الواقع على ضفاف نهر كيسومو حيث ألقى المحتجّون الحجارة وأقاموا حواجز على الطرق مستخدمين قطعاً كبيرة من الصخور.