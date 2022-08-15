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ترامب يتهم عملاء الـ"أف بي آي" بالسرقة

ترامب يتهم عملاء الـ"أف بي آي" بالسرقة
15 أغسطس 2022 23:59

اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (أف بي آي) بسرقة جوازات سفره خلال تفتيش عقاره في "مار إيه لاجو" الأسبوع الماضي.

وكتب ترامب الاثنين، على شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" التي شارك في تأسيسها، "نجاح باهر! في المداهمة التي شنها مكتب (أف بي آي) على "مار إيه لاجو"، لقد سرقوا جوازات سفري الثلاثة (انتهت صلاحية أحداها)، إلى جانب كل شيء آخر".

وأضاف ترامب "هذا هجوم على خصم سياسي على مستوى لم يسبق له مثيل في بلدنا. إنه العالم الثالث!" ولا يزال من غير الواضح لماذا تحدث ترامب عن هذا الأمر الآن فقط، بعد أسبوع من تفتيش منزله في ولاية فلوريدا الأميركية.

وجاءت المداهمة بعد شكوك بأن ترامب ربما انتهك قانون التجسس وقوانين أخرى من خلال أخذ وثائق سرية من البيت الأبيض عندما ترك منصبه في يناير 2021.

ونشرت محكمة في فلوريدا قائمة المواد المضبوطة وكذلك مذكرة التفتيش يوم الجمعة الماضي بناء على طلب من وزير العدل والنائب العام الأميركي ميريك جارلاند.

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المصدر: وكالات
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دونالد ترامب
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