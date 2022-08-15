الثلاثاء 16 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

محادثات بين روسيا والأمم المتحدة حول أكبر محطة نووية في أوروبا

المفاعل النووي في زابوريجيا
15 أغسطس 2022 23:40

ناقش وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، أمن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها موسكو في جنوب أوكرانيا، والمستهدفة بعمليات قصف.
وقالت وزارة الدفاع في بيان إنّ "سيرغي شويغو أجرى مفاوضات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن شروط التشغيل الآمن لمحطة زابوريجيا النووية".
وسيطرت القوات الروسية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، مطلع مارس، في بداية الهجوم الروسي على أوكرانيا.
ومنذ نهاية يوليو، استهدفت عمليات قصف متعددة الموقع، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأنها. كما أثيرت مخاوف من وقوع كارثة نووية، الأمر الذي دفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع الخميس الماضي.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي: العالم سيخسر ما لم يتحرك بشأن المحطة النووية
الأمم المتحدة تبحث سبل إنهاء الأزمة السياسية في العراق
المصدر: وكالات
زابوريجيا
روسيا
أوكرانيا
الأمم المتحدة
آخر الأخبار
أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم
دنيا
أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم
اليوم 08:47
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
عربي ودولي
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
اليوم 08:31
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
الإمارات
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 08:23
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
دنيا
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
اليوم 08:12
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة
عربي ودولي
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة
اليوم 07:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©