الثلاثاء 16 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

انفجارات جديدة حول محطة زابوريجيا النووية

انفجارات جديدة حول محطة زابوريجيا النووية
15 أغسطس 2022 22:30

سُمع دوى أصوات انفجارات جديدة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا.

وقال فلاديمير روجوف، ممثل السلطات الروسية في المنطقة، عبر تطبيق تليجرام مساء اليوم الاثنين إنه تم قصف مواقع بالقرب من المحطة في مدينة انيرهودار 25مرة بالمدفعية الثقيلة.

ووفقا لدميترو اورلوف، العمدة الأوكراني الذي فر من انيرهودار بعد استيلاء القوات الروسية على المنطقة في وقت مبكر من الحرب، أنه أمكن سماع دوي الانفجارات في المدينة.

وزعمت روسيا أن أوكرانيا تقصف المحطة بمساعدة طائرات مسيرة والمدفعية الثقيلة وقاذفات الصواريخ.

وتقول موسكو إن الدفاعات الجوية الروسية تعترض المقذوفات.

من جانبها تتهم أوكرانيا روسيا بقصف المحطة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات على نحو مستقل.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي: العالم سيخسر ما لم يتحرك بشأن المحطة النووية
انقسام أوروبي بشأن منح التأشيرات السياحية للروس
المصدر: وكالات
زابوريجيا
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم
دنيا
أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم
اليوم 08:47
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
عربي ودولي
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
اليوم 08:31
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
الإمارات
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 08:23
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
دنيا
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
اليوم 08:12
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة
عربي ودولي
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة
اليوم 07:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©