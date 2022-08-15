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انفجارات جديدة حول محطة زابوريجيا النووية
انفجارات جديدة حول محطة زابوريجيا النووية
15 أغسطس 2022 22:30
سُمع دوى أصوات انفجارات جديدة حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا.
وقال فلاديمير روجوف، ممثل السلطات الروسية في المنطقة، عبر تطبيق تليجرام مساء اليوم الاثنين إنه تم قصف مواقع بالقرب من المحطة في مدينة انيرهودار 25مرة بالمدفعية الثقيلة.
ووفقا لدميترو اورلوف، العمدة الأوكراني الذي فر من انيرهودار بعد استيلاء القوات الروسية على المنطقة في وقت مبكر من الحرب، أنه أمكن سماع دوي الانفجارات في المدينة.
وزعمت روسيا أن أوكرانيا تقصف المحطة بمساعدة طائرات مسيرة والمدفعية الثقيلة وقاذفات الصواريخ.
وتقول موسكو إن الدفاعات الجوية الروسية تعترض المقذوفات.
من جانبها تتهم أوكرانيا روسيا بقصف المحطة.
ويتعذر التحقق من هذه البيانات على نحو مستقل.
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المصدر: وكالات
زابوريجيا
روسيا
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
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