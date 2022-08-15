الصين ترد على زيارة وفد أميركي لتايوان بمناورات

قال الجيش الصيني إنه أجرى مزيدا من التدريبات بالقرب من تايوان اليوم الاثنين مع قيام مجموعة من أعضاء الكونجرس الأميركي بزيارة للجزيرة والتقائهم بالرئيسة تساي إينج، التي عبرت عن التزام حكومتها بالحفاظ على الاستقرار. ووصل أعضاء الكونجرس الأميركي الخمسة برئاسة السناتور إيد ماركي إلى تايبه في زيارة غير معلنة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، في ثاني زيارة رفيعة المستوى لتايوان بعد تلك التي قامت بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في أوائل أغسطس ودفعت الصين إلى إجراء مناورات حربية على مدى عدة أيام. وقالت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني المسؤولة عن المنطقة المجاورة لتايوان إنها نظمت دوريات مشتركة للاستعداد القتالي وتدريبات قتالية برا وبحرا حول تايوان اليوم الاثنين. وأضافت أن التدريبات "رادع حازم للولايات المتحدة وتايوان اللتين تواصلان ممارسة الحيل السياسية وتقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان". وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان منفصل إن زيارة النواب الأميركيين تمثل انتهاكا لسيادة الصين ووحدة أراضيها و"تكشف بشكل كامل الوجه الحقيقي للولايات المتحدة".