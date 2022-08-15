الثلاثاء 16 أغسطس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
توخيل.. تحقيق انضباطي!
28 فريقاً و6 مراحل عمرية في بطولة «أبوظبي الرياضي»
إيموبيلي يهدد «أساطير الكالشيو»!
نوتنجهام.. أول فوز في «البريميرليج» منذ 23 عاماً
اليونايتد.. «السفينة غارقة»!
الوصل يخوض «3 وديات»
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
إخلاء قطار بسبب «حالات إصابة جماعية» في ألمانيا
من برلين
15 أغسطس 2022 21:11
هرعت قوات الإطفاء في العاصمة الألمانية بقوات كبيرة إلى منطقة بالقرب من محطة قطار فريدريش شتراسه اليوم الاثنين لإخلاء قطار من راكبيه.
وتحدثت قوات الإطفاء عن وقوع "حالات إصابة جماعية" مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص يعانون مشاكل في الدورة الدموية. ولم تتوافر المزيد من المعلومات بعد حول هذه الواقعة.
أخبار ذات صلة
زفيريف «متشائم» قبل «فلاشينج ميدوز»!
الأسر الألمانية تواجه زيادة قدرها 480 يورو في فواتير الغاز
المصدر: وكالات
برلين
ألمانيا
قطار
الأكثر قراءة
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
12 أغسطس 2022
الإمارات
تنبيه مهم من المركز الوطني للأرصاد
14 أغسطس 2022
الإمارات
"الطوارئ والأزمات" تؤكد جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع
13 أغسطس 2022
آخر الأخبار
دنيا
أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم
اليوم 08:47
عربي ودولي
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
اليوم 08:31
الإمارات
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 08:23
دنيا
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
اليوم 08:12
عربي ودولي
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة
اليوم 07:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©