الثلاثاء 16 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

إخلاء قطار بسبب «حالات إصابة جماعية» في ألمانيا

من برلين
15 أغسطس 2022 21:11

هرعت قوات الإطفاء في العاصمة الألمانية بقوات كبيرة إلى منطقة بالقرب من محطة قطار فريدريش شتراسه اليوم الاثنين لإخلاء قطار من راكبيه.

وتحدثت قوات الإطفاء عن وقوع "حالات إصابة جماعية" مشيرة إلى أن العديد من الأشخاص يعانون مشاكل في الدورة الدموية. ولم تتوافر المزيد من المعلومات بعد حول هذه الواقعة.

أخبار ذات صلة
زفيريف «متشائم» قبل «فلاشينج ميدوز»!
الأسر الألمانية تواجه زيادة قدرها 480 يورو في فواتير الغاز
المصدر: وكالات
برلين
ألمانيا
قطار
آخر الأخبار
أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم
دنيا
أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم
اليوم 08:47
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
عربي ودولي
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
اليوم 08:31
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
الإمارات
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 08:23
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
دنيا
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
اليوم 08:12
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة
عربي ودولي
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة
اليوم 07:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©