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أول نموذج لمحطة الفضاء الروسية الجديدة

موسكو هددت بالانسحاب من محطة الفضاء الدولية
15 أغسطس 2022 20:04

كشفت وكالة الفضاء الروسية، اليوم الاثنين، لأول مرة عن نموذج فعلي لما ستبدو عليه محطة الفضاء الروسية الجديدة المخطط لها، مما يشير إلى أن موسكو جادة في الانسحاب من محطة الفضاء الدولية والعمل بمفردها في مجال الفضاء.

وفي خضم ما يعتقد بعض المتشددين في الكرملين أنه قطيعة تاريخية مع الغرب بسبب العقوبات المفروضة جراء ما تسميه موسكو (عملية عسكرية خاصة) في أوكرانيا، تهرع روسيا لتقليل الاعتماد على الدول الغربية والمضي قدما بمفردها، أو التعاون مع دول مثل الصين في مجال الفضاء.

وأضر الغرب، الذي يتهم روسيا بشن حرب عدوانية على أوكرانيا، بالاقتصاد الروسي بعقوبات تهدف إلى حرمان موسكو من التكنولوجيا والمعرفة التقنية والأموال.

وقدمت وكالة الفضاء الوطنية الروسية (روسكوزموس) نموذجاً لمحطة الفضاء المزمعة، والتي أطلق عليها الإعلام الحكومي الروسي اسم "روس"، اليوم الاثنين في منتدى "الجيش-2022"، وهو معرض صناعي عسكري على مشارف موسكو.

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المصدر: وكالات
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