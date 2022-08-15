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فتاة تفقد 6 من أفراد عائلتها بفاجعة كنيسة إمبابة

ميريتيا عماد
15 أغسطس 2022 19:58

أعلنت المصرية ميريتيا عماد عن وفاة 6 من أفراد أسرتها بينهم 3 أطفال، ضمن ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين، والذي وقع صباح أمس الأحد، وأسفر عن وفاة 41 شخصاً من بينهم أطفال و14 مصابا.

وقالت ميريتيا: «انتقلت إلى الأمجاد السماوية.. خالتي ماجدة نبيه حبيب، وبنت خالتي إيرين عاطف وأولادها بارثنيا تامر وميريام تامر وإبرام تامر، وأيضا بنت خالتي ميرنا عاطف في حادث كنيسة أبو سفين أو المنيرة بإمبابة»، بحسب موقع «العربية».

وكان عشرات القتلى والجرحى قد سقطوا أمس الأحد في حريق مروع نشب في كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة جنوب القاهرة.

وتبين أن النيران انطلقت من الطابق الثالث بالكنيسة، وامتدت لباقي الطوابق المقامة على مساحة 130 مترا والتهمت غالبية محتويات الكنيسة، فيما أصيب العشرات باختناقات.

يذكر أن ميريتيا عماد كانت قد شاركت في برنامج ذا فويس كيدز الذي أنتجته قناة «أم بي سي».

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