تحديد موعد النطق بالحكم بشأن إسقاط طائرة ماليزية بأوكرانيا
أرشيفية
15 أغسطس 2022 19:04
قالت محكمة هولندية في لاهاي اليوم الاثنين إنها سوف تعلن في 17 نوفمبر حكمها بحق أربعة أشخاص متهمين في إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية رقم إم اتش 17 شرقي أوكرانيا قبل 8 سنوات في حادث أودى بحياة 298 شخصا كانوا على متنها.
وتم إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية في يوليو 2014 شرقي أوكرانيا، بينما كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور.
وفي ذلك الوقت، كان هناك قتال عنيف بين قوات من الجيش الأوكراني والانفصاليين المدعومين من روسيا.
وخلص الخبراء والمحققون الدوليون إلى أن الطائرة أُسقطت بصاروخ سطح-جو روسي من طراز بوك.
ونظرا لأن معظم الضحايا كانوا من الهولنديين، فإن المحاكمة تجري في هولندا.
ويطالب ممثلو الادعاء العام بعقوبة السجن مدى الحياة.
وبدأت محاكمة أربعة من الانفصاليين السابقين المدعومين من روسيا - جميعهم غيابيا - في مارس 2020.
وطالبت النيابة بالسجن مدى الحياة.
ومن المعتقد أن المتهمين، وهم ثلاثة روس وأوكراني واحد، موجودون في روسيا، لكن موسكو رفضت تسليمهم واتهمت أوكرانيا بالوقوف وراء الحادث.
وتردد أن المتهمين اشتروا ونقلوا وأطلقوا الصاروخ المضاد للطائرات، بناء على أدلة من بينها صور فوتوغرافية ولقطات بالأقمار الاصطناعية ومكالمات هاتفية تم التقاطها ورسائل لاسلكية.