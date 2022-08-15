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«الأرصاد» يكشف عن الحالة الجوية غداً

«الأرصاد» يكشف عن الحالة الجوية غداً
15 أغسطس 2022 18:02

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار. 

وذكر المركز - في نشرته اليومية - أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، تكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية/ 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س. 

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:42 والثاني عند الساعة 04:21 والجزر الأول عند الساعة 10:03 والثاني عند الساعة 22:12. ونوه المركز إلى أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:38 والثاني عند الساعة 01:27 والجزر الأول عند الساعة 19:13 والثاني عند الساعة 06:56. 

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