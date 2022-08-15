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محاكمة متهمين بالاحتيال في اختبارات «كورونا» بألمانيا

أرشيفية
15 أغسطس 2022 17:32

يحاكم رجل وشقيقته في ألمانيا بتهمة الاحتيال وتربح ملايين اليورو عبر مراكز اختبارات فيروس كورونا في برلين.
ويواجه الرجل، 46 عاماً، تهمة التحايل في تقديم فواتير غير سليمة تفيد بإجرائه العديد من الاختبارات خلال الفترة من مايو 2021 حتى فبراير 2022، وهو عدد يفوق بكثير الاختبارات التي قدمها مركزه بالفعل.
ووفقاً للائحة الاتهام، ادعى الرجل زوراً أنه يستحق تحصيل ما قيمته حوالي 7ر9 مليون يورو من الدولة كتكاليف للاختبارات التي أجراها، بينما طلبت شقيقته تحصيل 5ر2 مليون يورو لاختبارات لم تُجر فعلياً.
وألقت السلطات القبض على المشتبه بهما نهاية مارس الماضي خلال عمليات تفتيش لشقق ومراكز اختبار في العاصمة الألمانية.

 

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المصدر: وكالات
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