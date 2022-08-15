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روسيا تكشف حصيلة القتلى «المرتزقة» في خاركيف

روسيا تكشف حصيلة القتلى «المرتزقة» في خاركيف
15 أغسطس 2022 17:24

قال مسؤولون إن الجيش الروسي قتل أكثر من 100 فرد من «المرتزقة الأجانب» في هجمات خلال الـ24 ساعة الماضية خلفت أيضاً أكثر من 50 جريحاً في منطقة خاركيف.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف إنه من بين القتلى ألمان وبولنديون.

ولم يتسن التحقق من البيانات بشكل مستقل.

وقال حاكم خاركيف، أوليه سينيهوبوف، إن الجيش الروسي هاجم مباني صناعية وبنية تحتية بالصواريخ، لكنه لم يشر إلى الخسائر البشرية.

كما قال المتحدث الروسي كوناشينكوف إن القوات الروسية هاجمت خيرسون في الجنوب ودونيتسك في الشرق، ما أسفر عن مقتل أكثر من 420 جندياً أوكرانياً.

وقال إنه تم أيضاً قصف موقع للقيادة الأوكرانية بالقرب من باخموت، وهي بلدة ذات أهمية استراتيجية في منطقة دونيتسك.

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المصدر: وكالات
روسيا
خاركيف
أوكرانيا
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