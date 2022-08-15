إسبانيا.. العثور على جثث وناجين على متن قارب

عثر جهاز الإنقاذ الإسباني على قارب قبالة فويرتيفنتورا في جزر الكناري وعلى متنه ثلاثة مهاجرين لقوا حتفهم و45 آخرون بعضهم منهك للغاية، على ما أعلن خفر السواحل. قال متحدث إن عناصر الإنقاذ في سالفامينتو ماريتيمو أنقذوا قارباً عالقاً قبالة جزيرة فويرتيفنتورا بعيد منتصف الليل. وأوضح أن الطاقم عثر فيه على 45 ناجياً، هم 42 رجلاً وامرأتان وطفل، بالإضافة إلى ثلاث جثث. وأشار لـ«فرانس برس» إلى أن «كل من تم إنقاذهم مغاربة، باستثناء رجل من أفريقيا جنوب الصحراء». وقال في تغريدة: «تم نقل ستة أشخاص إلى المستشفى، خمسة منهم في حالة خطيرة».