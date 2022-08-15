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بريطانيا أول دولة توافق على لقاح خاص بـ«أوميكرون»

بريطانيا أول دولة توافق على لقاح خاص بـ«أوميكرون»
15 أغسطس 2022 17:05

 أعطت بريطانيا، التي كانت أول دولة توافق على لقاح لكوفيد-19 في أواخر 2020، أول ضوء أخضر أيضا الآن لجرعة تستهدف كلا من الفيروس الأصلي والسلالة أوميكرون المتحورة منه.
ومنحت هيئة تنظيم الأدوية البريطانية (إم.إتش.آر.إيه) هذا اللقاح ثنائي التكافؤ، الذي أنتجته شركة الأدوية الأميركية موديرنا، موافقة مشروطة اليوم الاثنين باعتباره جرعة تنشيطية للكبار.
ومن المتوقع الآن أن تصدر اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين البريطانية توصية بشأن الكيفية التي يجب بها طرح اللقاح في البلاد.
واستند قرار هيئة (إم.إتش.آر.إيه) إلى بيانات تجارب سريرية أظهرت أن هذه الجرعة التنشيطية حفزت "استجابة مناعية قوية" ضد كل من أوميكرون والفيروس الأصلي الذي ظهر عام 2020.
وقالت موديرنا في يونيو إن بيانات التجارب أظهرت أنه عند إعطاء اللقاح باعتباره جرعة رابعة فإن هذه الجرعة المهيأة للسلالة زادت الأجسام المضادة التي تحيد الفيروس بمقدار ثمانية أمثال في مواجهة أوميكرون.

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المصدر: وكالات
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