ترامب يكشف معلومات جديدة بشأن الوثائق السرية

أكد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أنه لم يخالف القانون بشأن وثائق وصفت بالسرية عثر عليها داخل مقر إقامته بولاية فلوريدا، مؤكداً أنه أزال عن الوثائق السرية "التصنيف" قبل أن يغادر البيت الأبيض في يناير 2021.
وفي الثامن من أغسطس الجاري، قام عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، بدهم منزل ترامب في منطقة "بالم بيتش"، بحثا عن وثائق مدرجة في خانة السرية، قيل إن ترامب أخذها معه من العاصمة واشنطن، ولم يتجاوب مع عدة طلبات متكررة من أجل إعادتها.
وتحدث ترامب عن وجود ما وصفه بـ"أمر دائم" خلال إدارته يقضي بأن الوثائق التي يجري إخراجها من البيت الأبيض صوب مقر الإقامة، تسقط عنها صفة التصنيف أو السرية.
وبحسب تقرير نشره موقع «سكاي نيوز»، فإن ثمة أسئلة تطرح حول ما إذا كان هذا القرار موجودا بالفعل، فيما قال خبراء مختصون في الأمن القومي الأميركي إن هذه المزاعم تثير دهشتهم واستغرابهم.
ويوضح الخبراء أن القوانين الثلاثة التي أشارت إليها مكتب "إف بي آي" بشأن الوثائق، لا تتحدث عن كون هذه الأخيرة ذات "معلومات مصنفة" أو "غير مصنفة"، وإنما تستند إلى وجود وثائق حكومية في غير مكانها الطبيعي.
ويشمل التصنيف ثلاثة أنواع من المعلومات التي يكون الوصول إليها مقيدا ومؤطرا على نحو دقيق وهي: خاص وسري ثم سري للغاية.
وتضاف قيود أخرى على الوصول إلى بعض المعلومات الحساسة من خلال إدراجها ضمن القائمة المعروفة بـ"المعلومات المجزأة الحساسة".