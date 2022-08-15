الثلاثاء 16 أغسطس 2022
أبوظبي الإمارات
دبي
°C
الشارقة
°C
العين
°C
عجمان
°C
رأس الخيمة
°C
الفجيرة
°C
ام القيوان
°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
بودكاست
المزيد
المبوب
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
تسجيل الدخول
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
تغطيات
إكسبو 2020
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكتير
برامج
عدد اليوم
قصة صورة
إنفوجراف
كاريكتير
برامج
أبرز الأخبار
توخيل.. تحقيق انضباطي!
28 فريقاً و6 مراحل عمرية في بطولة «أبوظبي الرياضي»
إيموبيلي يهدد «أساطير الكالشيو»!
نوتنجهام.. أول فوز في «البريميرليج» منذ 23 عاماً
اليونايتد.. «السفينة غارقة»!
الوصل يخوض «3 وديات»
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة أميركية بسوريا
هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة أميركية بسوريا
15 أغسطس 2022 16:20
قال الجيش الأميركي إن هجوما بطائرات مسيرة أصاب مجمعا تديره القوات الأميركية في شرق سوريا اليوم الاثنين دون وقوع إصابات.
وأضاف الجيش الأميركي في بيان "قوات عملية العزم الصلب بالتنسيق مع شركائنا ردت على هجوم شنته عدة طائرات مسيرة في محيط قاعدة التنف".
وتتمركز القوات الأميركية وقوات التحالف في التنف لتدريب المقاتلين السوريين على مواجهة مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي.
ووقع الهجوم عند القاعدة التي تقع قرب نقطة التقاء الحدود السورية والأردنية والعراقية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال الميجر جنرال جون برينان قائد قوة المهام المشتركة "أفراد التحالف يحتفظون بحق الدفاع عن النفس ، وسنتخذ الإجراءات المناسبة لحماية قواتنا".
أخبار ذات صلة
دمشق تعلن القضاء على أبرز قيادات «داعش» بريف درعا
ترامب يتهم عملاء الـ"أف بي آي" بالسرقة
المصدر: وكالات
طيران التحالف الدولي
أميركا
التحالف الدولي ضد داعش
سوريا
الأكثر قراءة
الإمارات
الطقس المتوقع على الإمارات غداً
12 أغسطس 2022
الإمارات
تنبيه مهم من المركز الوطني للأرصاد
14 أغسطس 2022
الإمارات
"الطوارئ والأزمات" تؤكد جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع
13 أغسطس 2022
آخر الأخبار
دنيا
أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم
اليوم 08:47
عربي ودولي
ارتفاع قتلى انفجار مخزن ألعاب نارية في أرمينيا
اليوم 08:31
الإمارات
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
اليوم 08:23
دنيا
أبل تحدد موعداً لعودة الموظفين للمكاتب
اليوم 08:12
عربي ودولي
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. محمد بن سلمان يتشرّف بغسل الكعبة المشرفة
اليوم 07:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
اشترك
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©