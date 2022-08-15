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هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة أميركية بسوريا

هجوم بطائرات مسيرة استهدف قاعدة أميركية بسوريا
15 أغسطس 2022 16:20

قال الجيش الأميركي إن هجوما بطائرات مسيرة أصاب مجمعا تديره القوات الأميركية في شرق سوريا اليوم الاثنين دون وقوع إصابات.

وأضاف الجيش الأميركي في بيان "قوات عملية العزم الصلب بالتنسيق مع شركائنا ردت على هجوم شنته عدة طائرات مسيرة في محيط قاعدة التنف".

وتتمركز القوات الأميركية وقوات التحالف في التنف لتدريب المقاتلين السوريين على مواجهة مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي.

ووقع الهجوم عند القاعدة التي تقع قرب نقطة التقاء الحدود السورية والأردنية والعراقية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال الميجر جنرال جون برينان قائد قوة المهام المشتركة "أفراد التحالف يحتفظون بحق الدفاع عن النفس ، وسنتخذ الإجراءات المناسبة لحماية قواتنا".

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