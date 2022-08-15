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رئيسة تايوان لنواب أميركيين: ملتزمون بالحفاظ على استقرار «المضيق»

رئيسة تايوان لنواب أميركيين: ملتزمون بالحفاظ على استقرار «المضيق»
15 أغسطس 2022 15:16

قالت رئيسة تايوان تساي إينج وين لنواب أميركيين زائرين إن الجزيرة تواصل التعبير للمجتمع الدولي عن التزامها بالحفاظ على الوضع الراهن المستقر في مضيق تايوان.
وأضافت تساي أن التدريبات العسكرية الصينية حول تايوان تهدد بشكل خطير الاستقرار والسلام الإقليميين.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم إن 15 طائرة صينية عبرت خط الوسط بمضيق تايوان في وقت تجري فيه الصين المزيد من التدريبات بالقرب من الجزيرة التي تقول بكين إنها تابعة لها.

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المصدر: وكالات
تايوان
الصين
بكين
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