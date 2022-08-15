مقتل وإصابة العشرات في فيضانات أفغانستان

لقي 32 شخصا على الاقل حتفهم وأصيب 25 آخرون، إثر وقوع فيضانات عارمة في إقليم باروان الواقع شمالي أفغانستان، بحسب ما قاله مسؤول محلي اليوم الإثنين. وقال المسؤولون إن الفيضانات أدت أيضا إلى تدمير أكثر من 100 منزل بصورة جزئية أو كلية، بينما تضررت آلاف الأفدنة من الأراضي ورؤوس الماشية والطرق.
كما تضررت مقاطعات أخرى بسبب الفيضانات الكارثية.
وقال مسؤولون في أقاليم كابيسا وبانجشير ونانجارهار إنه قد تم تسجيل وفيات وحدوث أضرار مالية، إلى جانب تدمير منازل سكنية وأراضي زراعية، على الرغم من أن الأرقام الدقيقة لم تكن واضحة في البداية.