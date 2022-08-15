إصابات في إطلاق نار بإيلينوي الأميركية

قالت إدارة شرطة جورني بولاية إيلينوي الأميركية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في إطلاق نار خارج متنزه. وأضافت في بيان مساء أمس الأحد أن اثنين نقلا إلى مركز طبي بالمنطقة بإصابات غير خطيرة بعد واقعة إطلاق النار عند المتنزه بينما رفض الثالث نقله إلى المستشفى. وقال البيان "إطلاق النار هذا المساء لم يكن عملا عشوائيا، ويبدو أنه حادث متعمد وقع خارج المتنزه". وبناء على التحقيق الأولي، قالت الشرطة إن مشتبها بهم دخلوا ساحة انتظار سيارات المنتزه في سيارة بيضاء، ونزلوا منها وبدأوا في إطلاق النار على شخص آخر، ثم عادوا إلى السيارة وغادروا المنطقة بسرعة. وأضافت الشرطة أن الحادث لا يزال قيد التحقيق.