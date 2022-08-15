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المجلس العالمي للتسامح والسلام يعزي في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

المجلس العالمي للتسامح والسلام يعزي في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين
15 أغسطس 2022 12:34

تقدم معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، رئيس الاتحاد العام للخبراء العرب ورئيس المكتب التنفيذي لملتقى الاتحادات العربية لجامعة الدول العربية، ببالغ التعازي وصادق المواساة، لفخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقداسة البابا تواضروس، بابا الكنيسة الأرثوذكسية وبطريرك الكرازة المرقسية وأسر الضحايا والشعب المصري في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بحي إمبابة بالجيزة. وقال الجروان: «تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر اندلاع حريق بكنيسة أبوسيفين بالجيزة، والذي أسفر عن 41 قتيلاً، وعشرات الإصابات..ولا يسعنا في هذا المصاب الجلل إلا أن ندعو الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على كافة المصابين».

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المصدر: وام
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