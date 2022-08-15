سول تدعو بيونج يانج إلى التخلي عن السلاح النووي مقابل مساعدات
سول تدعو بيونج يانج إلى التخلي عن السلاح النووي مقابل مساعدات
15 أغسطس 2022 09:44
أعلن الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الاثنين أنه سيقدم حزمة مساعدات كبيرة لبيونج يانج في مقابل نزع سلاحها النووي، وهو عرض لطالما رفضته كوريا الشمالية.
والرئيس الكوري الجنوبي يون الذي سبق له أن وصف نزع السلاح النووي بأنه "ضروري" لتحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة، تحدث الاثنين بالتفصيل عن خطة مساعدات واسعة النطاق تشمل الغذاء والطاقة بالإضافة إلى المساعدة في تحديث البنية التحتية مثل الموانئ والمطارات والمستشفيات.
وقال يون في كلمة ألقاها لمناسبة الذكرى السنوية للتحرر من الحكم الاستعماري الياباني عام 1945، إن "المبادرة الجريئة التي أتصورها ستحسن في شكل كبير اقتصاد كوريا الشمالية وسبل عيش شعبها على مراحل إذا توقف الشمال عن تطوير برنامجه النووي وشرع في عملية صادقة وثابتة لنزع السلاح النووي".