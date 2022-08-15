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وفد من الكونجرس الأميركي يزور تايوان

وفد من الكونجرس الأميركي يزور تايوان
15 أغسطس 2022 08:29

وصل إلى تايوان الأحد وفد من الكونجرس الأميركي في زيارة تستغرق يومين يجتمع خلالها مع الرئيسة تساي إينج وين، وهي ثاني مجموعة أميركية رفيعة المستوى تزور الجزيرة وسط توترات عسكرية مستمرة مع الجار العملاق الصين.
وتجري بكين، التي تقول إن تايوان المحكومة ديمقراطيا جزء من أراضي الصين، مناورات عسكرية حول الجزيرة تعبيرا عن غضبها من الزيارة التي قامت بها لتايبه هذا الشهر نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي.
وقالت السفارة الأميركية في تايبه إن السناتور إيد ماركي يرأس الوفد، الذي يضم أربعة آخرين من أعضاء الكونجرس، والذي يقوم أيضا بما وصفته السفارة بأنه جولة أوسع في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وقال مكتب الرئيسة التايوانية إن الوفد سيجتمع مع تساي صباح الاثنين.
وقال المكتب في بيان إن "ماركي يرأس وفدا لزيارة تايوان فيما يؤكد مرة أخرى دعم الكونجرس الأميركي القوي لتايوان خاصة في وقت تجري فيه الصين تدريبات العسكرية  في مضيق تايوان والمنطقة با".

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المصدر: وكالات
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