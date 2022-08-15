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بوتين: روسيا وكوريا الشمالية ستعززان العلاقات الثنائية

بوتين: روسيا وكوريا الشمالية ستعززان العلاقات الثنائية
15 أغسطس 2022 07:53

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بأن البلدين "سيوسعان نطاق العلاقات الثنائية الشاملة والبناءة من خلال بذل جهود مشتركة للوصول إلى هذه الغاية".

وقالت الوكالة الرسمية إن بوتين قال لكيم في رسالة بمناسبة يوم تحرير كوريا الشمالية إن توثيق العلاقات سيصب في مصلحة البلدين وسيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا.

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المصدر: وكالات
روسيا
كوريا الشمالية
فلاديمير بوتين
كيم جونج أون
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