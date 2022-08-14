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مصر.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري

مصر.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري
15 أغسطس 2022 01:29

القاهرة (الاتحاد)

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شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، أداء عدد من الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
ويأتي أداء اليمين بعدما وافق البرلمان المصري، في جلسة طارئة أمس الأول، على إجراء تعديل وزاري موسع على حكومة مدبولي، شمل 13 حقيبة، أغلبها في القطاعات الخدمية، في أول تعديل تشهده البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام.
وما إن انتهى الوزراء الجدد من أداء اليمين، حتى اجتمع بهم وبرئيس الحكومة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، موجهًا لهم عدة رسائل، مطالبًا إياهم بالتواصل المنتظم مع الشعب المصري، وتقديم أفضل الخدمات لهم في مجال عمل كل وزارة، مع نشر وتعميق الوعي العام بشأن التحديات الدولية والإقليمية والداخلية التي تواجه الدولة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان، إن «الرئيس السيسي رحب بالوزراء الجدد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهمتهم، بما يرقى لطموحات الشعب المصري ويسهم في تحقيق استراتيجيات الدولة وغايتها الكبرى وحماية مصالحها ومقدراتها».

مصر
عبد الفتاح السيسي
مصطفى مدبولي
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