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«النواب والدولة» الليبيان يبحثان التوافق على الإطار الدستوري

«النواب والدولة» الليبيان يبحثان التوافق على الإطار الدستوري
15 أغسطس 2022 01:29

حسن الورفلي (بنغازي)

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تحتضن العاصمة المصرية القاهرة اجتماعاً بين رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بهدف التوافق حول الإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد بأقرب وقت ممكن، ووضع حد للانقسام السياسي، بحسب مصدر مطلع لـ«الاتحاد». وأكد المصدر أن الاجتماعات التي تحتضنها القاهرة تهدف بالأساس لإيجاد اختراق حقيقي في المسار الدستوري استكمالاً للاجتماعات التي احتضنتها مصر بين أعضاء لجنة المسار الدستوري خلال الأسابيع الماضية، مشيراً إلى أن الجانب المصري يدفع نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب الآجال.
وأوضح المصدر وجود ترحيب من رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة بالجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو التوافق على الإطار الدستوري، مشيراً إلى أن وفد مجلس الدولة يتمسك برفض ترشح العسكريين في الانتخابات الرئاسية إلا بشروط تعيق ترشح شخصيات فاعلة في المشهد الليبي. وأكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة في تصريحات لـ«الاتحاد» أن الفجوة كبيرة بين عقيلة صالح وخالد المشري، بسبب تمسك الأخير بضرورة التوافق على قاعدة دستورية ودعم الاعتراف بشرعية حكومة فتحي باشاغا.
وأشار بن شرادة إلى أن الضغوطات التي يمارسها المجتمع الدولي يمكن أن تدفع رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة لتكليف حكومة ثالثة في البلاد.

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