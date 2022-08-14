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إحباط مخططات إرهابية في الصومال

إحباط مخططات إرهابية في الصومال
15 أغسطس 2022 01:29

مقديشو (الاتحاد)

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أزالت وحدات من الجيش الصومالي 7 ألغام أرضية زرعتها ميليشيات حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، بضواحي مدينة «كيسمايو».
وأفادت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أمس، أن العملية العسكرية مخصصة نفذها الجيش لإزالة الألغام الأرضية على طول الطريق الرابط بين مدينة «كيسمايو» ومنطقة «بولو حاجي».
وأضافت الوكالة أن هذا الطريق شهد الأسبوع الماضي تفجيراً عبر الألغام الأرضية نفذتها مليشيات «الشباب» الإرهابية استهدف 8 سيارات تقل مدنيين مما تسبب في عدد من القتلى والجرحى.
وفي سياق متصل، قتل مدني وأصيب جندي في انفجار على مشارف مدينة «سبيد» في منطقة «شابيل الوسطى» جنوب الصومال.
وجاء الانفجار الذي وقع أمس، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، وسط عملية تجرى بالمنطقة ضد حركة «الشباب».
واستهدف الانفجار الناجم عن لغم أرضي يتم التحكم فيه عن بعد، دراجة بخارية على متنها جندي ومدني.
وقال مصدر محلي، إن المدني قتل في انفجار العبوة الناسفة، بينما أصيب الجندي وتم نقله إلى المستشفى.
وفي أعقاب الانفجار، وصلت قوات حكومية إلى موقع الحادث وبدأت عمليات تفتيش بحثا عن مشتبه بهم، طبقا لما ذكره سكان محليون.
والأربعاء الماضي، استهدف تفجير انتحاري، القصر الرئاسي بولاية «هيرشبيلى» ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

الصومال
حركة الشباب الإرهابية
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