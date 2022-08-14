الأمم المتحدة تقدم 44 مليون دولار لمواجهة كارثة الفيضانات

عدن (الاتحاد، وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة أمس، تخصيص 44 مليون دولار للتصدي لكارثة الأمطار الغزيرة والفيضانات والسيول الجارفة التي يشهدها اليمن حاليا وأدت إلى تضرر مئات الآلاف من اليمنيين.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في اليمن: إن صندوق اليمن للصحة العامة خصص 44 مليون دولار للاستجابة المنقذة للحياة.

وتشهد مناطق كثيرة من اليمن حالياً ومنذ منتصف الشهر الماضي سيولاً جارفة وأمطارا غزيرة وصواعق رعدية أودت بحياة العشرات وألحقت أضرارا فادحة في البنية التحتية وممتلكات السكان والأراضي الزراعية والوديان وغمرت كثيراً من مخيمات النازحين في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وفي سياق متصل، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو»، أنها ستطلق مرحلة جديدة من مشروعها المشترك مع الاتحاد الأوروبي، لإعادة تأهيل عدد من المباني التاريخية في صنعاء القديمة التي تضررت مؤخراً جراء السيول. وقالت المنظمة في بيان صحافي، إن «التقييم الشامل للأضرار التي لحقت بمباني صنعاء القديمة الذي أجري عام 2021، أظهرت نتائجه تضرر نحو 10 آلاف مبنى، وبناءً عليه ستطلق مرحلة جديدة من المشروع لمواصلة إعادة تأهيل المباني التاريخية في المدينة، وخلق فرص عمل لآلاف الشباب من خلال مخططات النقد مقابل العمل».