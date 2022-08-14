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هجوم جوي يستهدف أهدافاً في طرطوس

هجوم جوي يستهدف أهدافاً في طرطوس
15 أغسطس 2022 01:29

دمشق (وكالات)

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أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» أمس، أن هجوما جوياً استهدف نقاطا بمحيط محافظة طرطوس الساحلية. وكانت وسائل إعلام سورية رسمية قد أفادت في وقت سابق بتصدي الدفاعات الجوية لأهداف في سماء المحافظة بعد سماع دوي انفجارات.
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طائرات إسرائيلية قصفت مواقع في سوريا من فوق الأراضي اللبنانية وتحديداً من قبالة سواحل «الجية».
وتقع مدينة طرطوس في غرب سوريا، على السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط جنوب اللاذقية، وتبعد 250 كيلومترا شمالا عن العاصمة دمشق، و30 كيلومترا عن الحدود اللبنانية.
ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا لميليشيات «حزب الله» الإرهابي، ونادرا ما تعلق إسرائيل على التقارير التي ترد عن هذه الغارات.
وأودى الصراع في سوريا بحياة نحو 500 ألف شخص، فضلا عن تدمير البنية التحتية وتشريد الملايين.

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