تضامن مع مصر وتعازٍ في ضحايا حريق الكنيسة

عبّرت دول عربية وإسلامية وكيانات دولية عن تضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة وتعازيها الصادقة في ضحايا احتراق كنيسة في محافظة الجيزة، ما أسفر عن 41 قتيلاً و45 جريحاً في حريق نشب نتيجة ماس كهربائي خلال قداس الأحد في كنيسة بمحافظة الجيزة.
مجلس حكماء المسلمين
نعى مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس المجلس ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة.
وتقدَّم المجلس بخالص التعازي لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، ولقداسة البابا تواضروس، بابا الكنيسة الأرثوذكسية وبطريرك الكرازة المرقسية، والشعب المصري، في ضحايا هذا الحادث الأليم، سائلًا الله العلي القدير أن يربطَ على قلوب أهالي وأسر الضحايا، وأن يمنَّ على المصابين بالشِّفاء العاجل.
شيخ الأزهر أعرب الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص التعازي والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين والمصريين كافة في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة بمحافظة الجيزة.
وأكد فضيلة الإمام الأكبر، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن «الأزهر وعلماءه وشيوخه يقفون جميعاً إلى جانب إخوتهم في هذا الحادث الأليم، ويتقدمون بخالص العزاء إلى أسر الضحايا»، داعياً الله أن «يلهمهم الصبر والسلوان وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل».
وأعرب عن استعداد الأزهر لتقديم كل أوجه الدعم إلى جانب مؤسسات الدولة للمصابين وجاهزية مستشفيات الأزهر لاستقبال المصابين مع تقديم الدعم النفسي لهم.
لبنان
تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن الرئيس اللبنانى تقدم باسمه واسم الشعب اللبنانى الشقيق بخالص العزاء والمواساة للسيد الرئيس وللشعب المصري في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم بكنيسة المنيرة معرباً عن تضامن لبنان الكامل مع مصر في هذا الظرف الدقيق.
تونس
أعلنت تونس تضامنها الكامل مع مصر بعد سقوط العشرات من القتلى والجرحى من مواطنيها في حريق كنيسة أبو سيفين.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان "في هذا الظرف الأليم، تعرب تونس عن تضامنها التام مع مصر وشعبها الشقيق، وتسأل الله العزيز القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وغفرانه ويلهم أهلهم و ذويهم جميل الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".
البحرين بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث حريق كنيسة في محافظة الجيزة، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.
وأعرب ملك البحرين عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس المصري وللشعب المصري "الشقيق" ولأسر الضحايا، مؤكداً تضامن مملكة البحرين مع" شقيقتها" جمهورية مصر العربية في هذا الحادث الأليم، راجياً لأهالي الضحايا جميل الصبر وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.
تركيا أعربت وزارة الخارجية التركية عن تعازيها في ضحايا حريق نشب بكنيسة أبو سيفين في محافظة الجيزة غربي العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت الخارجية التركية في برقية عزاء، نشرتها، اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني، "إنها تلقت نبأ مصرع العشرات جراء حريق الكنيسة، ببالغ الحزن"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء التركية.
وتمنت الخارجية التركية "الشفاء العاجل للمصابين وقدمت تعازيها لذوي الضحايا وللدولة المصرية وشعبها الشقيق".
الكويت بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي ولأسر ضحايا حادث الحريق الذي اندلع في كنيسة (أبوسيفين) غرب العاصمة القاهرة.
وأعرب أمير الكويت عن تمنياته لأسر الضحايا جميل الصبر وللمصابين سرعة الشفاء والعافية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية(كونا).
كما بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية مماثلة للرئيس السيسي.
العراق أعربت وزارة الخارجيّة العراقية عن خالص تعازيها إلى الأشقاء في جُمهُوريَّة مصر العربيَّة، جرّاء الحريق الذي وقعَ صباح اليوم الأحد في كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، في محافظة الجيزة، والذي أودى بحياة عددٍ من المواطنين وجرح آخرين.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، «نشاطِر أشقاءنا المصريِّين حكومةً وشعباً ألم الحزن في هذه الأوقات، ونُقدِّم تعازينا القلبيّة الصادقة، وخالص مُواساتنا لعائلات الضحايا، وندعو لهم بالرحمة والرضوان، والشفاء العاجل للجرحى».
البرلمان العربي
أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي عن تعازيه في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع في كنيسة مصرية بمحافظة الجيزة والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
وأكد العسومي، في بيان صحفي اليوم الأحد، تضامن البرلمان العربي مع جمهورية مصر العربية في هذا الحادث الأليم. وأعرب العسومي عن دعمه الكامل فيما تتخذه مصر من إجراءات لاحتواء الأزمة.
الأردن أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أحر التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية في ضحايا حادث الحريق الأليم الذي وقع اليوم الأحد، في كنيسة بمحافظة الجيزة، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، معرباً عن خالص التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.