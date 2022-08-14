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تعيين قائد جديد للقوات الجوية بالجيش المصري

تعيين قائد جديد للقوات الجوية بالجيش المصري
14 أغسطس 2022 23:06

أحمد عاطف (القاهرة)

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، تعيين اللواء طيار أركان حرب محمد عبدالجواد عبدالقادر، قائدًا جديداً للقوات الجوية، خلفاً للفريق محمد عباس حلمي، الذي عُين وزيراً للطيران المدني في التعديل الوزاري الذي جرى أول أمس.

القائد الجديد للقوات الجوية من مواليد 19 مارس 1966، وتخرج في الكلية الجوية في 30 يونيو يوليو 1987، كما تدرج في المناصب بالجيش المصري حتى وصل لمنصب رئيس أركان القوات الجوية بعدما تولى جميع الوظائف القيادية بالتشكيلات الجوية، وحاز على العديد من الميداليات والأوسمة، منها "ميدالية ثورة 25 يناير"، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، وميدالية "ثورة 30 يونيو".

أما اللواء علي محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية السابق، والذي تم تعيينه وزيراً للطيران المدني.

وهو من مواليد يناير 1961، تخرج في الكلية الجوية 1982، حيث تدرج في الوظائف القيادية، وصولًا إلى رئيس أركان القوات الجوية ثم قائداً للقوات الجوية، وحصل على نوط الخدمة الممتازة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، ونوط 25 أبريل 1982، وميدالية اليوبيل الذهبي لثورة 23 يوليو 1952، وميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر 73، وميدالية العيد الخمسيني للقوات الجوية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو، بالإضافة إلى ميدالية اليوبيل الماسي للقوات الجوية، وميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء.
 

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