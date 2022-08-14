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تركيا تعزي مصر في ضحايا حريق الكنيسة
من موقع الكنيسة المنكوبة
14 أغسطس 2022 22:16
أعربت وزارة الخارجية التركية عن تعازيها في ضحايا حريق نشب بكنيسة أبو سيفين في محافظة الجيزة غربي العاصمة المصرية القاهرة.
وقالت الخارجية التركية في برقية عزاء، نشرتها، اليوم الأحد، على موقعها الإلكتروني، "إنها تلقت نبأ مصرع العشرات جراء حريق الكنيسة، ببالغ الحزن"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء التركية.
وتمنت الخارجية التركية "الشفاء العاجل للمصابين وقدمت تعازيها لذوي الضحايا وللدولة المصرية وشعبها الشقيق".
كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد وفاة 41 مواطنا وإصابة العشرات في حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بمحافظة الجيزة.
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المصدر: وكالات
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