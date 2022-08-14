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ملك البحرين يعزي السيسي بضحايا حريق الكنيسة

من موقع حريق كنيسة إمبابة
14 أغسطس 2022 23:10

بعث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادث حريق كنيسة في محافظة الجيزة، والذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.

وأعرب ملك البحرين عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس المصري وللشعب المصري "الشقيق" ولأسر الضحايا، مؤكداً تضامن مملكة البحرين مع" شقيقتها" جمهورية مصر العربية في هذا الحادث الأليم، راجياً لأهالي الضحايا جميل الصبر وللمصابين سرعة الشفاء والعافية.

كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأحد وفاة 41 مواطنا وإصابة العشرات في حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بمحافظة الجيزة.

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المجلس العالمي للتسامح والسلام يعزي في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين
المصدر: وكالات
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البحرين
كنيسة
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