السيسي يوجه القوات المسلحة بترميم الكنيسة المنكوبة
من الكنيسة المنكوبة
14 أغسطس 2022 22:11
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توجيهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتولي عملية ترميم وإصلاح كنيسة أبو سيفين التي تعرضت لحريق كبير اليوم الأحد.
وتلقى البابا تواضروس الثاني اتصالاً هاتفياً، اليوم الأحد، من اللواء أ. ح. هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قدم خلاله التعزية للبابا في ضحايا الحادث، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته للهيئة بإعادة إعمار الكنيسة المحترقة.
واندلع صباح اليوم حريق في كنيسة أبو سيفين، مما أدى إلى وفاة عشرات الأشخاص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.
وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، نتيجة خلل كهربائي.
وتابعت: "تمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات".