الإثنين 15 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أمير الكويت وولي العهد يعزيان السيسي بضحايا حريق الكنيسة

من مصر بعد كارثة الكنيسة
14 أغسطس 2022 21:15

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي ولأسر ضحايا حادث الحريق الذي اندلع في كنيسة (أبوسيفين) غرب العاصمة القاهرة.

وأعرب أمير الكويت عن تمنياته لأسر الضحايا جميل الصبر وللمصابين سرعة الشفاء والعافية،بحسب وكالة الأنباء الكويتية(كونا).

أخبار ذات صلة
مصر.. وفاة سيدة نسي الطبيب "فوطة" في بطنها بعد عملية قيصرية
الأرصاد المصرية تحذر من حالة الطقس

كما بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية مماثلة للرئيس السيسي. كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت اليوم الأحد عن وفاة 41 مواطنا وإصابة 14آخرين في حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بمحافظة الجيزة.

المصدر: وكالات
مصر
الكويت
عبد الفتاح السيسي
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
محاكمة متهمين بالاحتيال في اختبارات «كورونا» بألمانيا
اليوم 17:32
بزات فضائية جديدة لرواد القمر
دنيا
ناسا تستعد لإطلاق برنامج العودة إلى القمر
اليوم 17:28
روسيا تكشف حصيلة القتلى «المرتزقة» في خاركيف
عربي ودولي
روسيا تكشف حصيلة القتلى «المرتزقة» في خاركيف
اليوم 17:24
أرشيفية
عربي ودولي
ثلاث جثث و45 ناجياً على متن أحد «قوارب الموت»
اليوم 17:21
بريطانيا أول دولة توافق على لقاح خاص بـ«أوميكرون»
عربي ودولي
بريطانيا أول دولة توافق على لقاح خاص بـ«أوميكرون»
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©