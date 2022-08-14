أمير الكويت وولي العهد يعزيان السيسي بضحايا حريق الكنيسة

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس السيسي ولأسر ضحايا حادث الحريق الذي اندلع في كنيسة (أبوسيفين) غرب العاصمة القاهرة.

وأعرب أمير الكويت عن تمنياته لأسر الضحايا جميل الصبر وللمصابين سرعة الشفاء والعافية،بحسب وكالة الأنباء الكويتية(كونا).

كما بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية مماثلة للرئيس السيسي. كانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت اليوم الأحد عن وفاة 41 مواطنا وإصابة 14آخرين في حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بمحافظة الجيزة.