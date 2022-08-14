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في ظل التوتر مع الصين.. وفد من الكونجرس الأميركي في تايوان
وفد من الكونغرس الأميركي خلال وصوله لتايوان
14 أغسطس 2022 20:11
وصل وفد من الكونغرس الأميركي إلى تايوان، اليوم الأحد، وفق ما أعلن مسؤولون، بعد أيام على إجراء الصين مناورات عسكرية في محيط الجزيرة، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.
وجاءت زيارة الأحد غير المعلن عنها سابقا، بعدما أثارت بيلوسي حفيظة بكين عبر زيارة تايوان في وقت سابق هذا الشهر، ما دفع الصين إلى إجراء مناورات جوية وبحرية غير مسبوقة زادت من احتمال اندلاع نزاع.
وسيلتقي الوفد المكوّن من خمسة أعضاء بقيادة السيناتور إد ماركي الذي يمثّل ولاية ماساتشوستس مأدبة يقيمها وزير الخارجية جوزيف وو، وفق ما أفادت الوزارة التايوانية.
وقال بيان للمعهد الأميركي في تايوان إن الوفد سيناقش "العلاقات الأميركية-التايوانية والأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد العالمية وتغير المناخ إلى جانب قضايا أخرى مهمة محط اهتمام مشترك".
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