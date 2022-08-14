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البرهان يحذر القوى السياسية: السودان لا يحتمل «التشرذم»

عبدالفتاح البرهان
14 أغسطس 2022 18:12

حذر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، من أن الأوضاع في البلاد لا تحتمل التشرذم، ودعا القوى السياسية إلى تحمل مسؤوليتها الوطنية.
ووفقا لوكالة أنباء السودان للأنباء (سونا)، فقد ذكّر البرهان خلال فعالية للاحتفال بالعيد الوطني للقوات المسلحة اليوم الأحد، القوى السياسية بمآلات الأوضاع بالبلاد، منبها إلى أنها «لا تحتمل التشرذم والتفرقة».
ودعا القوى السياسية لتحمل مسؤوليتها الوطنية «بالتقدم في التوافق الوطني والجلوس للتحاور».
وقال:«الوقت يتسرب من بين أيدينا... ونأمل أن تنتهي المبادرات إلى صيغة توافقية نستكمل فيها الفترة الانتقالية ونخلص لانتخابات حرة ونزيهة».
وشدد على أن القوات المسلحة «ستظل وفية للشعب السوداني وتنحاز لخياراته الوطنية في كل الأحوال»، وأكد أن «الجيش يستمد شرعيته من شعبه» وأنه «على مسافة واحدة من الجميع».

 

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