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قتيل في انفجار قنبلة بالصومال
قتيل في انفجار قنبلة بالصومال
14 أغسطس 2022 17:53
وقع انفجار على مشارف مدينة «سبيد» في منطقة «شابيل الوسطى» بجنوب الصومال، صباح اليوم الأحد، وسط عملية تجرى بالمنطقة ضد حركة «الشباب» الإرهابية، حسب «إذاعة شابيل» الصومالية اليوم.
واستهدف الانفجار، الناجم عن لغم أرضي، يتم التحكم فيه عن بُعد، دراجة بخارية طراز «فيكون»، على متنها جندي ومدني.
وقال مصدر محلي لإذاعة «شابيل» هاتفياً إن المدني قتل في انفجار العبوة الناسفة، بينما أصيب الجندي وتم نقله إلى المستشفى.
وفي أعقاب الانفجار، وصلت قوات الحكومة الصومالية إلى الموقع وبدأت عمليات تفتيش بحثاً عن مشتبه بهم، طبقاً لما ذكره سكان محليون. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
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المصدر: وكالات
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
الصومال
انفجار
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