الأمطار تمنح «استراحة» في معركة مكافحة الحرائق بفرنسا
الأمطار تمنح «استراحة» في معركة مكافحة الحرائق بفرنسا
14 أغسطس 2022 17:51
سمح هطول الأمطار ليل السبت إلى الأحد في جنوب غرب فرنسا بأخذ «استراحة» في المعركة ضد حريق كبير أتى على 7400 هكتار منذ الثلاثاء.
وقال أرنو ميندوس من فرق الإطفاء والإنقاذ في جيروند إن الوضع «تحسن بشكل ملحوظ خلال الليل» بسبب هطول الأمطار.
الحريق الذي اندلع بعد شهر من حريقين «غير مألوفين»، أحدهما في لانديراس التي تبعد 40 كيلومتراً جنوب بوردو، والثاني في تيستي دو بوك في حوض آركاشون السياحي، تم «احتواؤه» نسبياً الأحد من دون أن «تتم السيطرة عليه»، بحسب خدمة الإطفاء.
وذكرت قيادة الشرطة في بيان أن «مخاطر تجدده لا تزال قائمة».
وأضاف ميندوس: «هطل ما بين 10 و30 ملم» من الأمطار على القطاع «ولكن على أرض جافة للغاية. وهذا يمنح استراحة، لكنه لا يعني نهاية المعركة».
في الموقع، لا يزال حوالي 400 من رجال الإطفاء الآتين من ألمانيا ورومانيا وبولندا والنمسا واليونان وإيطاليا يدعمون رجال الإطفاء الفرنسيين. وأتت الحرائق على ثلاثة أضعاف المعدل السنوي للمساحة المحروقة خلال السنوات العشر الماضية في فرنسا التي تعاني من جفاف غير مسبوق.
ومع انحسار موجة الحر والإعلان عن العواصف الرعدية والمطرية اعتباراً من الأحد، تأمل البلاد في استراحة على جبهة الحرائق. السبت، تعين إجلاء ألف شخص من ست قرى صغيرة بعد تجدد «هائل» للحريق الذي دمر منذ الاثنين 1260 هكتاراً بين أفيرون ولوزير (جنوب)، وفقاً لحصيلة رسمية جديدة الأحد.
وتم إجلاء ما يصل إلى ثلاثة آلاف شخص بشكل موقت منذ بدء هذا الحريق. وصلت تعزيزات من ثلاث إدارات على الأقل ليلاً، ليرتفع عدد رجال الإطفاء الإجمالي في الموقع إلى 600، وفقاً للسلطات.