الأردن تتضامن مع مصر وتعزي في ضحايا حريق الكنيسة

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أحر التعازي والمواساة لجمهورية مصر العربية في ضحايا حادث الحريق الأليم الذي وقع اليوم الأحد، في كنيسة بمحافظة الجيزة، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، معرباً عن خالص التعازي لذوي الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 41 مواطناً و12 مصاباً يتلقون العلاج في حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة في محافظة الجيزة.