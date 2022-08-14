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شيخ الأزهر يعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق الكنيسة

شيخ الأزهر يعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق الكنيسة
14 أغسطس 2022 17:08

أعرب الأزهر الشريف وإمامه الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص التعازي والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الإخوة المسيحيين والمصريين كافة في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في إمبابة بمحافظة الجيزة.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن "الأزهر وعلماءه وشيوخه يقفون جميعًا إلى جانب إخوتهم في هذا الحادث الأليم، ويتقدمون بخالص العزاء إلى أسر الضحايا"، داعيا الله أن "يلهمهم الصبر والسلوان وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل".

وأعرب عن استعداد الأزهر لتقديم كل أوجه الدعم إلى جانب مؤسسات الدولة للمصابين وجاهزية مستشفيات الأزهر لاستقبال المصابين مع تقديم الدعم النفسي لهم.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 41 مواطنا و12 مصابا يتلقون العلاج في حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة في محافظة الجيزة.

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المجلس العالمي للتسامح والسلام يعزي في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين
المصدر: وكالات
مصر
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شيخ الأزهر
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