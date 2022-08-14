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القضاء العراقي يرد على الصدر بشأن حل البرلمان

القضاء العراقي يرد على الصدر بشأن حل البرلمان
14 أغسطس 2022 17:01

أكد مجلس القضاء الأعلى بالعراق، اليوم الأحد، عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب، فيما دعا كافة الجهات ‏إلى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية.

جاء بيان القضاء رداً على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الأسبوع الماضي من المجلس التدخل.

وقال مجلس القضاء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب ذلك أن مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة ‏‏(3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 ‏والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً  ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في المادة (47)  من دستور جمهورية العراق لسنة ‏‏2005".

ودعا مجلس القضاء "الجهات السياسية ‏والإعلامية كافة الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية"‏، مؤكداً، أن "القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع، لأن ‏الأساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة ‏تنطبق على الجميع بالمعيار نفسه وغير قابلة للاجتهاد أو التأويل".‏

 

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المصدر: وكالات
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