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البرلمان العربي: نتضامن مع مصر ونعزي في ضحايا حريق الكنيسة

من حريق الكنيسة
14 أغسطس 2022 16:53

أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي عن تعازيه في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع في كنيسة مصرية بمحافظة الجيزة والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأكد العسومي، في بيان صحفي اليوم الأحد، تضامن البرلمان العربي مع جمهورية مصر العربية في هذا الحادث الأليم.

وأعرب العسومي عن دعمه الكامل فيما تتخذه مصر من إجراءات لاحتواء الأزمة.

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المصدر: وكالات
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