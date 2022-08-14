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تايوان ترصد عبور 22 مقاتلة و4 سفن صينية الخط الفاصل

تايوان ترصد عبور 22 مقاتلة و4 سفن صينية الخط الفاصل
14 أغسطس 2022 16:43

رصدت تايوان 22 طائرة حربية تابعة للجيش الصيني و6 سفن حربية في المنطقة المحيطة بالجزيرة حتى الساعة الخامسة مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، وفقاً لتغريدة لوزارة الدفاع الوطني.

وعبرت 11 طائرة تابعة للجيش الصيني الجزء الشرقي من الخط الوسيط لمضيق تايوان، بما في ذلك أربع طائرات من طراز سوخوى 30 إس وطائرتان من طراز (جيه10-) وأربع طائرات من طراز (جيه - 16) وطائرة واحدة من طراز (كيه جيه500- إيه إي دبليو آند سي)، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء اليوم الأحد.

ونشرت تايوان عدداً من الطائرات والسفن التابعة لبحريتها، وأصدرت تحذيرات لاسلكية، ونشرت أيضاً أنظمة صواريخ برية لرصد الأنشطة.

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