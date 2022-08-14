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عشرات القتلى والجرحى بحريق مروع في كنيسة مصرية

من موقع الحادث
14 أغسطس 2022 16:26

قالت السلطات المصرية، اليوم الأحد، إن 41 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 45 آخرون في حريق نشب نتيجة ماس كهربائي خلال قداس الأحد في كنيسة بمحافظة الجيزة.

وذكر مصدران أمنيان أن الحريق اندلع قبل الساعة التاسعة صباحا بقليل (0700 بتوقيت جرينتش) عندما كان نحو خمسة آلاف شخص متجمعين لحضور قداس في كنيسة أبو سيفين في حي إمبابة.

وأضافا أن النيران كانت تحجب مدخل الكنيسة مما تسبب في حدوث تدافع، وأشارا إلى أن غالبية القتلى من الأطفال.

وقال بيان لوزارة الصحة المصرية إنه تم "نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة. وجارٍ حصر الوفيات".

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية أن الحريق أسفر عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية، مشيرة إلى أن الحريق اندلع نتيجة لخلل كهربائي.

ودفعت السلطات العديد من سيارات الإسعاف لنقل القتلى والمصابين، كما دفعت عشرات سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران وإخماد الحريق.

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