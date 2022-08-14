الإثنين 15 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

وفاة كاهن كنيسة أبو سيفين جراء الحريق

من موقع الحادث
14 أغسطس 2022 16:15

أفاد مصدر بوزارة الصحة المصرية بوفاة القس عبد المسيح كاهن كنيسة أبو سيفين في إمبابة، متأثراً بإصابته في الحريق الذي اندلع بالكنيسة صباح اليوم الأحد.

وقال المصدر، اليوم، إنه تم نقل جثمان كاهن الكنيسة إلى مستشفى العجوزة.

من جهته، أكد المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وفاة القمص عبد المسيح بخيت، كاهن كنيسة أبو سيفين؛ جراء الحريق.
 
واندلع صباح اليوم الأحد حريق في كنيسة أبو سيفين، مما أدى إلى وفاة 41 شخصا وإصابة 14 آخرين، حسب ما أكدت الكنيسة المصرية.

وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الحريق نشب بتكييف بالدور الثاني بمبنى الكنيسة، نتيجة خلل كهربائي.

وتابعت: "تمت السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات".

أخبار ذات صلة
مصر.. وفاة سيدة نسي الطبيب "فوطة" في بطنها بعد عملية قيصرية
المجلس العالمي للتسامح والسلام يعزي في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين
المصدر: وكالات
مصر
حريق
كنيسة
آخر الأخبار
أرشيفية
عربي ودولي
محاكمة متهمين بالاحتيال في اختبارات «كورونا» بألمانيا
اليوم 17:32
بزات فضائية جديدة لرواد القمر
دنيا
ناسا تستعد لإطلاق برنامج العودة إلى القمر
اليوم 17:28
روسيا تكشف حصيلة القتلى «المرتزقة» في خاركيف
عربي ودولي
روسيا تكشف حصيلة القتلى «المرتزقة» في خاركيف
اليوم 17:24
أرشيفية
عربي ودولي
ثلاث جثث و45 ناجياً على متن أحد «قوارب الموت»
اليوم 17:21
بريطانيا أول دولة توافق على لقاح خاص بـ«أوميكرون»
عربي ودولي
بريطانيا أول دولة توافق على لقاح خاص بـ«أوميكرون»
اليوم 17:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©